الصفقات الجديدة ضمن أبرز صور الأهلي وباتشوكا

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 01:19

الصفقات الجديدة ضمن أبرز صور الأهلي وباتشوكا
الأهلي باتشوكا كأس العالم للأندية ودي
نرشح لكم
زيزو بقميص الأهلي في ميامي أبرز صور تقديم زيزو لاعب الأهلي الجديد ركلة شيكابالا الحاسمة والتتويج ضمن أبرز صور فوز الزمالك على بيراميدز في نهائي كأس مصر بعثة الأهلي في طريقها لأمريكا للمشاركة بكأس العالم للأندية لقطات من تقديم محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي الجديد أبرز صور تقديم الأهلي لـ محمود حسن تريزيجيه التتويج بلقب أبطال إفريقيا ضمن أبرز صور فوز بيراميدز علي صنداونز هدفان ضمن أبرز صور الزمالك وفاركو
أخر الأخبار
عاشور: كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله.. ولا يوجد ما يمنعنا من التتويج بمونديال الأندية ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - النصر يوافق على انتقال لاجامي للهلال مبكرا ساعة | سعودي في الجول
كيفو: سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بمونديال الأندية.. وهذا مصدر قوة إنتر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عطية الله: من الممكن أن نتوج بكأس العالم للأندية لو توافرت العزيمة والإرادة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
أشرف داري: نعمل على الفوز بكل مبارياتنا في كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - وفد فيفا يعاين أطقم ملابس الأهلي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
تصفيات كأس العالم - طلبه مقبول.. إيطاليا تهزم مولدوفا في مباراة سباليتي الأخيرة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سيتي يقترب من ضم حارس تشيلسي 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/albums/11941/الصفقات-الجديدة-ضمن-أبرز-صور-الأهلي-وباتشوكا