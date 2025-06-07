زيزو بقميص الأهلي في ميامي
السبت، 07 يونيو 2025 - 21:09
زيزو بقميص الأهلي في ميامي
نرشح لكم
أبرز صور تقديم زيزو لاعب الأهلي الجديد ركلة شيكابالا الحاسمة والتتويج ضمن أبرز صور فوز الزمالك على بيراميدز في نهائي كأس مصر بعثة الأهلي في طريقها لأمريكا للمشاركة بكأس العالم للأندية لقطات من تقديم محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي الجديد أبرز صور تقديم الأهلي لـ محمود حسن تريزيجيه التتويج بلقب أبطال إفريقيا ضمن أبرز صور فوز بيراميدز علي صنداونز هدفان ضمن أبرز صور الزمالك وفاركو سداسية ضمن أبرز صور تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري 2024-25