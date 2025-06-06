أبرز صور تقديم زيزو لاعب الأهلي الجديد

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 16:42

صور من تقديم زيزو لاعب الأهلي الجديد
زيزو الأهلي
نرشح لكم
ركلة شيكابالا الحاسمة والتتويج ضمن أبرز صور فوز الزمالك على بيراميدز في نهائي كأس مصر بعثة الأهلي في طريقها لأمريكا للمشاركة بكأس العالم للأندية لقطات من تقديم محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي الجديد أبرز صور تقديم الأهلي لـ محمود حسن تريزيجيه التتويج بلقب أبطال إفريقيا ضمن أبرز صور فوز بيراميدز علي صنداونز هدفان ضمن أبرز صور الزمالك وفاركو سداسية ضمن أبرز صور تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري 2024-25 احتفالات وبكاء في أبرز صور فوز بيراميدز على سيراميكا
أخر الأخبار
حوار زيزو عن - مكالمة جيرارد وتهرب الزمالك وعمولة والده وسبب الانتقال إلى الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
المندوه: التخطيط سيكون مختلفا.. ونعمل على إعادة هيكلة الإدارة الرياضية 9 ساعة | الكرة المصرية
زيزو: هذه حقيقة عرض نيوم و"الكوبري" وطلب الـ "100 مليون".. ولذلك لا أبحث عن تعاطف جماهير الزمالك 10 ساعة | الدوري المصري
الرمادي: تخطينا الوقت برغبة اللاعبين في حصد بطولة.. وعملت 16 ساعة في اليوم 10 ساعة | الكرة المصرية
عواد: الإدارة ستوفر ما نريده في الموسم المقبل.. وأنا وصبحي نخدم الزمالك 10 ساعة | الكرة المصرية
شيكابالا: شعرت أن الكرة تريد أن تهديني ركلة الترجيح الحاسمة 10 ساعة | الكرة المصرية
عبد الشافي: أتشرف أنني كنت جزءا من الزمالك.. وترك الجماهير صعب 10 ساعة | الكرة المصرية
منسي: كأس مصر كانت فرصتنا الأخيرة.. وهكذا كان تفكيري قبل الهدف 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 3 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 4 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر
/albums/11939/أبرز-صور-تقديم-زيزو-لاعب-الأهلي-الجديد