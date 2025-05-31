اللقب فرنسي.. خماسية تاريخية في أبرز صور فوز سان جيرمان على إنتر في نهائي أبطال أوروبا

السبت، 31 مايو 2025 - 23:37

سيطرة باريسية في نهائي أبطال أوروبا بين سان جيرمان وإنتر
باريس سان جيرمان
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