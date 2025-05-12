أبرز صور مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد

تتويج الأهلي بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

التتويج باللقب ضمن أبرز صور فوز الأهلي بلقب السوبر المصري لكرة اليد

أبرز صور فوز الأهلي بلقب بطولة إفريقيا لكرة اليد

هدف فيصل ضمن أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في نصف نهائي إفريقيا لكرة اليد

ذهبية فيزبريم وبرونزية الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024

برونزية في أبرز صور فوز الأهلي على برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد

برونزية في أبرز صور فوز الأهلي على برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد

أبرز صور مواجهة الأهلي القوية ضد ماجديبورج في كأس العالم لأندية اليد