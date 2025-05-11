إثارة كبيرة في أبرز صور كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

الأحد، 11 مايو 2025 - 18:48

إثارة كبيرة في أبرز صور كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو
نرشح لكم
3 أهداف ضمن أبرز صور باريس سان جيرمان ضد أرسنال هدف مبكر وتألق يامال في أبرز صور تعادل برشلونة وإنتر أبرز صور مباراة برشلونة ضد ريال مدريد أبرز صور تأهل يونايتد أمام ليون في الدوري الأوروبي هاتريك جيراسي في مباراة دورتموند أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا هدف لاوتارو في أهم صور مباراة بايرن ميونيخ وإنتر في دوري الأبطال ظهور مرموش الأول في الدربي ضمن أبرز صور مانشستر سيتي ويونايتد هدف لكل فريق ضمن أبرز صور تعادل ميلان مع إنتر
أخر الأخبار
الدوري السعودي يقترب.. موعد تتويج الاتحاد المحتمل وأمل الهلال الوحيد 46 دقيقة | سعودي في الجول
آس: بعد أول مباراتين لـ البرازيل.. نجل أنشيلوتي سيتولى تدريب رينجرز 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتهت سلسلة اللا هزيمة.. أتالانتا يفوز على روما ويتأهل لدوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
الخطيب يكرم سامي قمصان ساعة | الدوري المصري
مثل الدور الأول.. محمود بسيوني حكما لمباراة سيراميكا والأهلي ساعة | الدوري المصري
الرابعة للأبيض والأولى للضيوف.. أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
احتفال جنوني.. النجمة يعود إلى الدوري السعودي لأول مرة منذ 22 عاما ساعة | سعودي في الجول
تسعة بدون كريستيانو.. النصر يسحق الأخدود ويقربه من الدرجة الثانية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما