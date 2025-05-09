حزن لاعبي بيراميدز بعد الخسارة ضد البنك الأهلي

هدف قاتل في أبرز صور تعادل سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

احتفال إمام ووسام في أبرز صور مباراة الأهلي أمام المصري في الدوري

هدف ياو أنور القاتل في أبرز صور تعادل البنك الأهلي مع الزمالك

أبرز صور فوز الأهلي بخماسية على حرس الحدود

أبرز صور مباراة المصري والزمالك في الدوري

احتفال البديل جراديشار في أبرز صور مباراة بتروجت ضد الأهلي في الدوري