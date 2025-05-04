أبرز صور فوز الأهلي بخماسية على حرس الحدود

هدف ياو أنور القاتل في أبرز صور تعادل البنك الأهلي مع الزمالك

أبرز صور مباراة المصري والزمالك في الدوري

احتفال البديل جراديشار في أبرز صور مباراة بتروجت ضد الأهلي في الدوري