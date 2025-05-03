جالينو يصنع التاريخ في أبرز صور تتويج أهلي جدة بأبطال آسيا للنخبة على حساب كاواساكي

إشارات النصر والسعادة في صور فوز فلسطين على هونج كونج

حماس جماهيري وإثارة في صور تعادل فلسطين مع الإمارات

احتفال أكرم عفيف ضمن أبرز صور قطر ولبنان في كأس آسيا 2023

كليلة ودمنة والترويدة الفلسطينية في حفل افتتاح كأس آسيا 2023

استعدادات منتخب فلسطين لتصفيات كأس العالم بقيادة مكرم دبدوب

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