هدف مبكر وتألق يامال في أبرز صور تعادل برشلونة وإنتر

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 23:10

هدف مبكر وتألق يامال في أبرز صور تعادل برشلونة وإنتر
برشلونة إنتر دوري أبطال أوروبا لامين يامال
نرشح لكم
أبرز صور مباراة برشلونة ضد ريال مدريد أبرز صور تأهل يونايتد أمام ليون في الدوري الأوروبي هاتريك جيراسي في مباراة دورتموند أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا هدف لاوتارو في أهم صور مباراة بايرن ميونيخ وإنتر في دوري الأبطال ظهور مرموش الأول في الدربي ضمن أبرز صور مانشستر سيتي ويونايتد هدف لكل فريق ضمن أبرز صور تعادل ميلان مع إنتر تألق إيزاك في أبرز صور فوز نيوكاسل على ليفربول في نهائي كأس الرابطة فرحة جنونية في أبرز صور فوز ريال مدريد على أتليتكو بدوري الأبطال
أخر الأخبار
ارتبط اسمه بـ الأهلي.. تقرير: روزه وجيرارد أبرز المرشحين لتدريب رينجرز 55 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد السلة لـ في الجول: استقدام حكام أجانب للكأس والدوري بناء على طلب فريقين 59 دقيقة | كرة سلة
بونجاح يكشف سبب فشل انتقاله لـ الأهلي ساعة | ميركاتو
لوبيتيجي مديرا فنيا لمنتخب قطر ساعة | آسيا
تقرير برتغالي: فيتور برونو أبرز المرشحين لتدريب الأهلي.. وروزه وجوميز بديلان محتملان 2 ساعة | الدوري المصري
سكاي: ليفركوزن يفضل انتقال فيرتز خارج ألمانيا.. وموقف بايرن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
باير ليفركوزن يضم الجزائري إبراهيم مازا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
آس: بالدي يتعافى من الإصابة ويقترب من المشاركة أمام إنتر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه