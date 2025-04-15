هاتريك جيراسي في مباراة دورتموند أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

أبرز صور تأهل يونايتد أمام ليون في الدوري الأوروبي

هدف لاوتارو في أهم صور مباراة بايرن ميونيخ وإنتر في دوري الأبطال

ظهور مرموش الأول في الدربي ضمن أبرز صور مانشستر سيتي ويونايتد