هدفان قاتلان في أبرز صور تعادل بيراميدز مع الأهلي

السبت، 12 أبريل 2025 - 19:11

هدفان قاتلان في أبرز صور تعادل بيراميدز مع الأهلي
أبرز صور مباراة بيراميدز ضد الأهلي
نرشح لكم
حضور جماهيري رائع ضمن أبرز صور الإسماعيلي والاتحاد أبرز صور مواجهة الزمالك ضد ستيلينبوش في الكونفدرالية هدفا دغموم وإيبوكا ضمن أبرز صور المصري أمام سيمبا التنزاني في الكونفدرالية أبرز صور بيراميدز والبنك الأهلي هدف زيزو القاتل في أبرز صور فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا هدف زيزو ضمن أبرز صور فوز مصر على سيراليون شباب الأحمر واحتفالات جودوين ومحارب في أبرز صور فوز الطلائع على الأهلي هدفان ضمن أبرز صور فوز منتخب مصر على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
بيولي: مستوى رونالدو ضد الرياض خير رد على منتقديه 18 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - رأيان حول مستقبل كولر مع الأهلي 19 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر يورتشيتش: فخور بما قدمه لاعبي فريقي.. ونقدم أفضل أداء في مصر 33 دقيقة | الدوري المصري
فليك: منع إنييجو مارتينيز فرصة خطيرة يعد هدفا لنا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
بحضور جماهيري ضعيف.. الوداد يتعادل مع الرجاء في دربي الدار البيضاء 41 دقيقة | الوطن العربي
بغياب عبد المنعم للمرة الأولى في 2025.. نيس يتعادل مع ستراسبورج خلال الوقت القاتل 50 دقيقة | المحترفون
الرياضية: الهلال يحدد موقع معسكره قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 53 دقيقة | كأس العالم للأندية
يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على ليتشي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 3 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 4 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم