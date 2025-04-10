حضور جماهيري رائع ضمن أبرز صور الإسماعيلي والاتحاد

الخميس، 10 أبريل 2025 - 21:19

حضور جماهيري رائع ضمن أبرز صور الإسماعيلي والاتحاد
الإسماعيلي الاتحاد الدوري المصري
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