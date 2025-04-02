هدفا دغموم وإيبوكا ضمن أبرز صور المصري أمام سيمبا التنزاني في الكونفدرالية

هدف زيزو القاتل في أبرز صور فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

هدف زيزو ضمن أبرز صور فوز مصر على سيراليون

شباب الأحمر واحتفالات جودوين ومحارب في أبرز صور فوز الطلائع على الأهلي

هدفان ضمن أبرز صور فوز منتخب مصر على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم