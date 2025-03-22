هدفان ضمن أبرز صور فوز منتخب مصر على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم
السبت، 22 مارس 2025 - 00:40
هدفان ضمن أبرز صور فوز منتخب مصر على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم
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