3 أهداف ضمن أبرز صور فوز البنك الأهلي على المصري

رسالة للخطيب واحتفال جراديشار في أبرز صور مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ثنائية السعيد في أبرز صور فوز الزمالك على إنبي

Suii صلاح محسن في صور فوز المصري على سموحة بثلاثية

هدف بنشرقي القاتل في أبرز صور مباراة حرس الحدود والأهلي

بعدسة 1994.. أبرز صور القمة بين الأهلي والزمالك

هدفان مغربيان ضمن أبرز صور القمة 129 بين الأهلي والزمالك

هدف أول لمروان ورضا وإمام يواصل التسجيل في أبرز صور فوز الأهلي على الإسماعيلي