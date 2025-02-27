Suii صلاح محسن في صور فوز المصري على سموحة بثلاثية

هدف بنشرقي القاتل في أبرز صور مباراة حرس الحدود والأهلي

احتفال بالتأهل في أبرز صور مباراة مصر ورواندا للسيدات

بعدسة 1994.. أبرز صور القمة بين الأهلي والزمالك

هدفان مغربيان ضمن أبرز صور القمة 129 بين الأهلي والزمالك

ظهور بيسيرو الأول في مواجهة الزمالك ضد بتروجت