احتفال بالتأهل في أبرز صور مباراة مصر ورواندا للسيدات

بعدسة 1994.. أبرز صور القمة بين الأهلي والزمالك

هدفان مغربيان ضمن أبرز صور القمة 129 بين الأهلي والزمالك

ظهور بيسيرو الأول في مواجهة الزمالك ضد بتروجت