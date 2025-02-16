هدف أول لمروان ورضا وإمام يواصل التسجيل في أبرز صور فوز الأهلي على الإسماعيلي

الأحد، 16 فبراير 2025 - 19:33

أبرز صور مباراة الإسماعيلي والأهلي
الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري
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