تألق ميرينو وتوجيهات مستمرة في صور فوز أرسنال على ليستر سيتي

هاتريك مرموش يزين صور مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

ظهور مرموش ضمن أبرز صور خماسية أرسنال ضد مانشستر سيتي

ظهور مرموش الأول وهدف ضمن أبرز صور لقاء مانشستر سيتي ضد تشيلسي