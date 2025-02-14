ظهور بيسيرو الأول ومعاونيه في أبرز صور مران الزمالك

تكريم الخطيب في أبرز صور حفل إعلان تصميم استاد الأهلي

أبرز صور مباراة الأهلي ضد غزل المحلة

هدف ذاتي في أبرز صور انتصار الزمالك على فاركو بالدوري

حضور محمد شوقي في أبرز صور مران الأهلي استعدادا للمحلة

احتفال بامبو ضمن أبرز صور فوز المصري على الاتحاد

مشاركة جهاد وأحمد حسام في أبرز صور فوز الزمالك على الإسماعيلي

احتفال إمام عاشور في أبرز صور فوز الأهلي على بتروجت