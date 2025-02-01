أبرز صور تقديم أشرف بنشرقي في الأهلي

ثلاثية واحتفالات ضمن أبرز صور فوز بيراميدز على الزمالك

تألق الجزيري في أبرز صور فوز الزمالك على الجونة

4 أهداف مثيرة ضمن أبرز صور تعادل الأهلي وبيراميدز

تحية عبد الحليم علي في أبرز صور مباراة مودرن سبورت والزمالك

هدفان ضمن أبرز صور الأهلي وفاركو

احتفال زيزو مع شيكابالا في أبرز صور فوز الزمالك أمام حرس الحدود

احتفالية إمام عاشور في فوز الأهلي على الجونة بثنائية