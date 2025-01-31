ثلاثية واحتفالات ضمن أبرز صور فوز بيراميدز على الزمالك

تألق الجزيري في أبرز صور فوز الزمالك على الجونة

4 أهداف مثيرة ضمن أبرز صور تعادل الأهلي وبيراميدز

تحية عبد الحليم علي في أبرز صور مباراة مودرن سبورت والزمالك

هدفان ضمن أبرز صور الأهلي وفاركو

هدف مارادوني من الجزيري في أبرز صور فوز الزمالك على إنييمبا