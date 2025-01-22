هدفان ضمن أبرز صور الأهلي وفاركو

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 17:12

هدفان ضمن أبرز صور الأهلي وفاركو
الأهلي فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
احتفال زيزو مع شيكابالا في أبرز صور فوز الزمالك أمام حرس الحدود احتفالية إمام عاشور في فوز الأهلي على الجونة بثنائية احتفال إمام عاشور وإصابة عطية الله في أبرز صور فوز الأهلي على سموحة حضور جماهيري في أبرز صور تعادل مودرن سبورت والإسماعيلي أبرز صور التعادل السلبي بين الأهلي وإنبي انفراد منسي بصدارة الهدافين في أبرز صور فوز الزمالك على الاتحاد السكندري هدف عطية الله واحتفالات أفشة وإمام في أبرز صور مباراة المصري ضد الأهلي إصابة محمد حمدي في أبرز صور تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش
أخر الأخبار
مئوية فينسيوس ومبابي يعادل صلاح.. ريال مدريد يقسو على سالزبورج بخماسية 7 ساعة | الكرة الأوروبية
لا بديل عن الفوز في الجولة الأخيرة.. باريس يقضي على مانشستر سيتي قبل تقديم مرموش 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرسنال وميلان يواصلان انتصاراتهما في دوري الأبطال.. وخسارة بايرن ميونيخ 7 ساعة | الكرة الأوروبية
الأولى للفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك ومودرن سبورت 8 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - اللجوء لهواية الحسابات.. مصر تخسر أمام أيسلندا في افتتاح الدور الرئيسي 8 ساعة | كرة يد
خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل إصابة كوكا.. وموقفه من مواجهة بيراميدز 9 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - عبد الله السعيد والونش يغيبان عن الزمالك أمام مودرن سبورت 9 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تأكد غياب وسام أبو علي عن مواجهة بيراميدز 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد