هدف مارادوني من الجزيري في أبرز صور فوز الزمالك على إنييمبا

هدف الشحات ضمن أبرز صور الأهلي وأورلاندو بايرتس

احتفال زيزو مع شيكابالا في أبرز صور فوز الزمالك أمام حرس الحدود

احتفالية إمام عاشور في فوز الأهلي على الجونة بثنائية

ثنائية حسام أشرف في أبرز صور فوز الزمالك على بلاك بولز

هاتريك إمام عاشور في أبرز صور فوز الأهلي على استاد أبيدجان

احتفال إمام عاشور وإصابة عطية الله في أبرز صور فوز الأهلي على سموحة

إنقاذ على خط المرمى في أبرز صور تعادل المصري مع الزمالك

أبرز صور شباب بلوزداد والأهلي