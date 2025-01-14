أبرز صور مؤتمر يورجن كلوب مع ريد بل
الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 19:42
أبرز صور مؤتمر يورجن كلوب مع ريد بل
نرشح لكم
تألق برشلونة أمام ريال مدريد في أبزر صور الكلاسيكو احتفالان لدومفريس ضمن أبرز صور إنتر وأتالانتا احتفالات صلاح ضمن أبرز صور فوز ليفربول على توتنام صلاح يسجل ويصنع ضمن أبرز صور فوز ليفربول على مانشستر سيتي ركلتا صلاح ومبابي المهدرتين ضمن أبرز صور فوز ليفربول على ريال مدريد هدف هاكان ضمن أبرز صور فوز إنتر على أرسنال هدف إيزاك الأبرز في صور لقاء نيوكاسل وأرسنال فوز رودري وغياب ريال مدريد ضمن أبرز صور حفل الكرة الذهبية