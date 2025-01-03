أبرز صور مباراة طلائع الجيش والأولمبي في كأس مصر

الجمعة، 03 يناير 2025 - 20:05

أبرز صور مباراة طلائع الجيش والأولمبي في كأس مصر
كأس مصر طلائع الجيش الأولمبي
نرشح لكم
أبرز صور شباب بلوزداد والأهلي حضور جماهيري في أبرز صور تعادل مودرن سبورت والإسماعيلي أبرز صور التعادل السلبي بين الأهلي وإنبي انفراد منسي بصدارة الهدافين في أبرز صور فوز الزمالك على الاتحاد السكندري هدف عطية الله واحتفالات أفشة وإمام في أبرز صور مباراة المصري ضد الأهلي إصابة محمد حمدي في أبرز صور تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش هاتريك وسام أبو علي يزين صور فوز الأهلي على بلوزداد 6-1 تعادل في أبرز صور غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
بن غيث: الخسارة من الأهلي مثلت صدمة كاملة لنا.. وتعاملنا نفسيا لأجل الفوز 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
نوفل خاسف: مررنا بأسبوع مضغوط قبل الفوز على الأهلي 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب بلوزداد: اللاعبون كانوا رجالا.. وعدم استقبال الأهداف منحنا الفوز على الأهلي 18 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: سنتعلم من درس بلوزداد جيدا لخلق دوافع جديدة 27 دقيقة | الكرة المصرية
الدبيس: لدينا فرصة للتأهل.. هدف بلوزداد جاء في لحظة من خطأ 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
توقفت السلسلة القياسية.. بلوزداد يخطف فوزا قاتلا أمام الأهلي في أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
كونسيساو ينجح في المهمة الأولى.. ميلان ينتصر على يوفنتوس ويواجه إنتر في نهائي السوبر الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت في الدوري الإسباني - فالنسيا (1)-(2) ريال مدريد.. جووووول قاتل 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 2 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 3 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 4 صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني