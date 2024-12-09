في حضور الجميع.. جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال

هدف رائع في أبرز صور انتصار الأهلي الثلاثي على العين

برونزية العالم من جديد ضمن أبرز صور الأهلي وأوراوا ريد

فرص خطيرة في أبرز صور خسارة الأهلي من فلومينينسي في مونديال الأندية