بيت شعر المتنبي في أبرز صور سموحة والزمالك

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 17:27

أبرز صور من مباراة سموحة والزمالك التي أقيمت في ملعب برج العرب في الجولة الثانية من الدوري التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل لا شيء.
الزمالك سموحة الدوري المصري
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