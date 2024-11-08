بيت شعر المتنبي في أبرز صور سموحة والزمالك
الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 17:27
أبرز صور من مباراة سموحة والزمالك التي أقيمت في ملعب برج العرب في الجولة الثانية من الدوري التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل لا شيء.
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