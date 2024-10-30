طرد إسلام محارب في أبرز صور مواجهة طلائع الجيش ضد المصري

ظهور الجندي وتتويج الأحمر ضمن أبرز فوز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري

ثنائية طاهر في أبرز صور فوز الأهلي على سيراميكا في السوبر المصري

إثارة كبيرة في أبرز صور فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح في السوبر

مشاركة أوفي إيجاريا وفتوح في أبرز صور ودية الزمالك ضد بتروجت

ظهور فتوح وندياي وكوستا في أبرز صور مران الزمالك

احتفال تشاريتي ضمن أبرز صور مباراة الزمالك والأهلي في دوري السيدات

مران الأهلي الأول استعدادا للموسم الجديد بمشاركة عطية الله والساعي

عودة شيكابالا للتسجيل في أبرز صور تعادل الزمالك مع بلدية المحلة