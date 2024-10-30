طرد إسلام محارب في أبرز صور مواجهة طلائع الجيش ضد المصري

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 21:08

طرد إسلام محارب في أبرز صور مواجهة طلائع الجيش ضد المصري
طلائع الجيش المصري الدوري المصري
نرشح لكم
ظهور الجندي وتتويج الأحمر ضمن أبرز فوز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري ثنائية طاهر في أبرز صور فوز الأهلي على سيراميكا في السوبر المصري إثارة كبيرة في أبرز صور فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح في السوبر مشاركة أوفي إيجاريا وفتوح في أبرز صور ودية الزمالك ضد بتروجت ظهور فتوح وندياي وكوستا في أبرز صور مران الزمالك احتفال تشاريتي ضمن أبرز صور مباراة الزمالك والأهلي في دوري السيدات مران الأهلي الأول استعدادا للموسم الجديد بمشاركة عطية الله والساعي عودة شيكابالا للتسجيل في أبرز صور تعادل الزمالك مع بلدية المحلة
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال - صاحب الـ18 عاما يحرس المرمى أمام بريستون .. وعودة ساليبا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس ألمانيا - مرموش "المرعب" يقود فرانكفورت لدور الـ 16 على حساب جلادباخ 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرابع على التوالي في الدوري.. المصري يواصل تفوقه على طلائع الجيش بهدفين 35 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر يونايتد - مارتينيز ظهير في اختيارات فان نيستلروي الأولى ضد ليستر 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء ضد برايتون في كأس الرابطة 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية ب - الأولمبي يصدر بيانا عقب إلغاء مواجهة هلال مطروح 54 دقيقة | القسم الثاني
قرعة كأس خادم الحرمين - كلاسيكو جديد بين الهلال والاتحاد في ربع النهائي ساعة | سعودي في الجول
"لنا عودة".. رسالة من نبيل عماد لجماهير الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 "أخطاء غير مقصودة".. الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الإمارات 4 استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك وإرجاء المحاكمة إلى 29 أكتوبر