هدف رائع في أبرز صور انتصار الأهلي الثلاثي على العين

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 18:43

أبرز صور من فوز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.
الأهلي العين كأس إنتركونتينينتال
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