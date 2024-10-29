فوز رودري وغياب ريال مدريد ضمن أبرز صور حفل الكرة الذهبية

هدف إيزاك الأبرز في صور لقاء نيوكاسل وأرسنال

احتفال صلاح وجوتا الأبرز في صور لقاء كريستال بالاس وليفربول

طرد برونو فيرنانديز ضمن أبرز صور توتنام ومانشستر يونايتد

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احتفالية مبابي الأولى في أبرز صور ريال مدريد وأتالانتا بالسوبر الأوروبي

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