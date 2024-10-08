أبرز صور فوز أسوان على السكة الحديد مودرن في دوري المحترفين

تألق أوتو في أبرز صور الترسانة على منتخب السويس

احتفالات جنونية في أبرز صور فوز حرس الحدود على سبورتنج

حضور جماهيري في أبرز صور لقاء سبورتنج ومنتخب السويس

الجماهير على الأسطح واحتفالات كبيرة في صور فوز المحلة على بروكسي والتأهل للممتاز