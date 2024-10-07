تألق أوتو في أبرز صور الترسانة على منتخب السويس

ظهور فتوح وندياي وكوستا في أبرز صور مران الزمالك

احتفال تشاريتي ضمن أبرز صور مباراة الزمالك والأهلي في دوري السيدات

هدفان واعتراضات وركلات ترجيح ضمن أبرز فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي