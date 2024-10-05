احتفال صلاح وجوتا الأبرز في صور لقاء كريستال بالاس وليفربول
السبت، 05 أكتوبر 2024 - 15:37
أبرز صور من لقاء كريستال بالاس وليفربول الذي أقيم في ملعب سيلهرست بارك في سابع جولات الدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز الريدز بهدف دون رد.
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