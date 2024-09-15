احتفالات تاو والشحات في أبرز صور فوز الأهلي على جورماهيا

أبرز صور انتصار الأهلي ضد جور ماهيا في دوري أبطال إفريقيا

ثلاثية واحتفالات الفراعنة في أبرز صور فوز مصر على كاب فيردي

مران الأهلي الأول استعدادا للموسم الجديد بمشاركة عطية الله والساعي

التتويج باللقب ضمن أبزر صور فوز بيراميدز على زد في نهائي كأس مصر