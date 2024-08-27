احتفال ثلاثي في أبرز صور لقاء الإسماعيلي وزد بكأس مصر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 19:29

أبرز صور من مباراة الإسماعيلي وزد التي أقيمت في ملعب الإسماعيلية في نصف نهائي كأس مصر والذي انتهى بفوز الضيوف بهدف دون رد.
الإسماعيلي كأس مصر زد
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