احتفال ثلاثي في أبرز صور لقاء الإسماعيلي وزد بكأس مصر
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 19:29
أبرز صور من مباراة الإسماعيلي وزد التي أقيمت في ملعب الإسماعيلية في نصف نهائي كأس مصر والذي انتهى بفوز الضيوف بهدف دون رد.
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