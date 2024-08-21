أبرز صور من انتصار طلائع الجيش على الزمالك في كأس مصر

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 23:57

أبرز صور من فوز طلائع الجيش على الزمالك 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في استاد السلام في دور الـ16 من كأس مصر.
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