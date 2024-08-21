أبرز صور من انتصار طلائع الجيش على الزمالك في كأس مصر
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 23:57
أبرز صور من فوز طلائع الجيش على الزمالك 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في استاد السلام في دور الـ16 من كأس مصر.
نرشح لكم
عودة شيكابالا للتسجيل في أبرز صور تعادل الزمالك مع بلدية المحلة كهربا يحمل شارة قيادة الأهلي ضمن ابرز صور الخسارة أمام مودرن سبورت تعادل ضمن أبرز صور الأهلي ضد إنبي مشاركة الشباب في أبرز صور فوز الأهلي على زد صور تقديم الأهلي ليحيى عطية الله ظهور لاعب جديد ورسالتان إلى إمام عاشور في أبرز صور لقاء سموحة والأهلي صراع شادي حسين والزناري في أبرز صور فوز الزمالك على زد احتفال حكيمي ورحيمي في أبرز صور لقاء مصر الأولمبي والمغرب