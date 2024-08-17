كهربا يحمل شارة قيادة الأهلي ضمن ابرز صور الخسارة أمام مودرن سبورت

عودة شيكابالا للتسجيل في أبرز صور تعادل الزمالك مع بلدية المحلة

تعادل ضمن أبرز صور الأهلي ضد إنبي

مشاركة الشباب في أبرز صور فوز الأهلي على زد

ظهور لاعب جديد ورسالتان إلى إمام عاشور في أبرز صور لقاء سموحة والأهلي