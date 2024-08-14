احتفالية مبابي الأولى في أبرز صور ريال مدريد وأتالانتا بالسوبر الأوروبي

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 23:02

أبر صور من لقاء السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتالانتا الذي أقيم في الملعب الوطني في بولندا وفاز فيه الفريق الملكي بهدفين دون رد.
ريال مدريد أتالانتا السوبر الأوروبي
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