احتفالية مبابي الأولى في أبرز صور ريال مدريد وأتالانتا بالسوبر الأوروبي
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 23:02
أبر صور من لقاء السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتالانتا الذي أقيم في الملعب الوطني في بولندا وفاز فيه الفريق الملكي بهدفين دون رد.
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