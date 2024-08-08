ظهور لاعب جديد ورسالتان إلى إمام عاشور في أبرز صور لقاء سموحة والأهلي
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 22:24
أبرز صور من مباراة سموحة والأهلي التي أقيمت في ملعب برج العرب والمؤجلة من الجولة 24 من الدوري المصري والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.
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