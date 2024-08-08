احتفال حكيمي ورحيمي في أبرز صور لقاء مصر الأولمبي والمغرب

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 18:49

أبرز صور من مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب الأولمبي التي أقيمت في ملعب لا البوجوار لتحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد باريس 2024.
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