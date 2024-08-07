أولمبياد باريس - خسارة في آخر ثانية لمنتخب مصر لكرة اليد أمام إسبانيا

صرخة علي زين في أبرز صور تعادل مصر وفرنسا

قفزة الدرع ودفاع علي زين في أبرز صور رجال اليد على المجر بالأولمبياد

التتويج باللقب ضمن أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري اليد