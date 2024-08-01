هدف وسام أبو علي ضمن أبرز صور الأهلي والبنك

صاروخية إبراهيم عادل في أبرز صور انتصار مصر على إسبانيا

تألق وسام أبو علي في أبرز صور فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

تألق محمد سالم في أبرز صور فوز المقاولون على الزمالك