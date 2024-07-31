صرخة علي زين في أبرز صور تعادل مصر وفرنسا

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 21:33

أبرز صور من انتصار منتخب مصر لكرة اليد على فرنسا بنتيجة 26-26 في ثالث جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثانية.
مصر فرنسا أولمبياد باريس كرة يد
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