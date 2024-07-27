أولمبياد باريس - هدف كوكا ضمن أبرز صور فوز منتخب مصر على أوزبكستان

إصابة مصطفى وهدف صلاح في أبرز صور تعادل مصر مع غينيا بيساو

احتفالات الفراعنة في أبرز صور فوز مصر على بوركينا فاسو

أبرز صور مواجهة مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

فوز العميد الأول وشارة أبو جبل وإصابة إمام ضمن أبرز صور مصر ضد نيوزيلندا