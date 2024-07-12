قمة الـ 5 أهداف ضمن أبرز صور فوز الأهلي على بيراميدز

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 21:03

قمة الـ 5 أهداف ضمن أبرز صور فوز الأهلي على بيراميدز - تصوير: محمد بيومي
الدوري المصري الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
هدفا أوباما والسعيد ضمن أبرز صور الزمالك وطلائع الجيش تكريم أحمد رفعت في أبرز صور فوز الأهلي على طلائع الجيش لافتات لـ رفعت وثنائية السعيد ضمن أبرز صور الزمالك ضد الإسماعيلي ثنائية وسام وإمام ضمن أبرز صور الأهلي ضد الداخلية هدف قاتل ضمن أبرز صور مودرن سبورت وبلدية المحلة رسالة إلى زيزو في أبرز صور تعادل فاركو والزمالك تألق الشناوي ضمن أبرز صور فوز الأهلي على طلائع الجيش برباعية ثنائية الشحات وإصابة أكرم ضمن أبرز صور فوز الأهلي على فاركو
أخر الأخبار
مؤتمر يورتشيتش: الخبرة سبب فوز الأهلي.. ولهذا لم أدفع بـ الشيبي أساسيا 4 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة 6 دقيقة | الدوري المصري
دراجات - الأولمبية المصرية تشكل لجنة القيم لبحث أزمة مشاركة شهد في أولمبياد باريس 13 دقيقة | رياضات أخرى
أولمبياد باريس – المران الأول للمنتخب الأولمبي في فرنسا قبل وديتي أوكرانيا والعراق 17 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر كولر: أوجه الشكر لاستاد القاهرة.. وسنلعب كرة إسبانية بهذه الطريقة 17 دقيقة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول - السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في السعودية.. وموعد المباراة 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
لتكوين ثلاثي هجومي.. ريليفو: ميلان يبدأ مفاوضات مع روما لضم أبراهام 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
أفشة حسمها.. الأهلي يكسر سلسلة بيراميدز في قمة الـ 5 أهداف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي