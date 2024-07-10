فوز بثنائية ضمن أبرز صور الأرجنتين وكندا

إصابة ميسي وهدف لاوتارو في أبرز صور تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا

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تأهل بشق الأنفس ضمن أبرز صور الأرجنتين والإكوادور

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