رائعة رافينيا واعتراضات ضمن أبرز صور البرازيل وكولومبيا

احتفالات فيني ضمن أبرز صور فوز البرازيل على باراجواي

هدف قاتل ضمن أبرز صور الأرجنتين مع تشيلي

تعادل سلبي تاريخي ضمن أبرز صور البرازيل وكوستاريكا

اشتباكات عنيفة في المدرجات وحماس مفرط في أبرز صور كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين