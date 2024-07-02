هدف تاريخي في أبرز صور فوز تركيا على النمسا

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 22:22

أبرز صور من مباراة النمسا وتركيا التي أقيمت في ملعب ريد بول آرينا في ختام لقاءات دور الـ16 من يورو 2024 وانتهت بفوز الأتراك بهدفين لهدف.
النمسا تركيا يورو 2024
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